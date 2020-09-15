"افتكر جرائم الإخوان".. المصريون يسترجعون التاريخ الأسود للجماعة: قتلة

مشاهد ومواقف عديدة ظهر فيها "الهاشتاج" كأداة لتعبير المصريين عن دعمهم للدولة المصرية والهجوم على جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يتصدى المصريون للشائعات والحملات الإلكترونية التي تطلقها لجان الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

صفعة جديدة على وجه الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بتصدر هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، على موقع "تويتر"، وهو آخر الهاشتاجات التي أطلقها المصريون خلال الساعات الأخيرة، للتذكير بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسببت في سفك دماء الكثيرين خلال الأعوام الماضية.

أحد المشاركين في الهاشتاج نشر صورة لشهداء مصر العظماء من عناصر القوات المسلحة، وعلق عليها قائلًا: "لايمكن أبدا أن ننساكم ودايما موجودين في القلب وبنفتكركم بالرحمه، القتلة الإرهابيين حرمنا منكم".

محمد خليل، قال إن "أعضاء الجماعة تربوا على هدم الأوطان، كيف طالت أجساد المجني عليهم الشرفاء، للأسف طلقات الغدر والخيانة".

وأضافت رنا أدهم "حرق الكنائس ودور العبادة، والاعتداء على ممتلكات المسحيين وإطلاق الأعيرة النارية عليهم وقتلهم".

ندى أشرف قالت "سيذكر التاريخ انكم قتلة وخائنون"وشهد الهاشتاج إقبالا كبيرا

في حين قال مروان المنياوي "فاكرين الكهرباء اللي كانت بتقطع بالساعات وكان بتقطع في رمضان وكنا بنصلي التراويح علي شموع".