نفت خبر زواجهما.. أنغام وهاني فرحات صداقة طفولة وزمالة معهد

نفت النجمة أنغام، رسميا ما تردد بشأن زواجها من المايسترو هاني فرحات.

وكتبت أنغام منذ قليل على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

علاقة أنغام وهانى فرحات ممتدة من عشرات السنوات، فالثنائي الناجح تعرفا على بعضهما البعض منذ أن كان عمرهما 13 عاما، وتبلورت صداقتهما خلال دراستهما للموسيقى فى معهد الكونستفتوار.

ويعد هانى فرحات أحد أعمده أنغام الرئيسية، فهو المايسترو الأساسي لأنغام، وقام بتوزيع الوتريات لبعض الأغانى لأنغام منها أهى جت، وعرفها بيا، وطول ما أنت بعيد/ وقلبك، وياريتك فاهمنى، وحالة خاصة جدا.

كما أن الثنائي يستعد حاليا لإحياء حفل غنائي كبير فى السعودية من أجل اليوم الوطني السعودي الـ 90.

تزوجت أنغام خلال مسيرتها أربع مرات، الأولى كانت من مهندس الصوت مجدي عارف والد ابنها عمر، ثم الموزع الموسيقى الكويتي فهد في زواج استمر 3 أعوام، وأنجبت منه ابنها عبدالرحمن، ثم تزوجت بالفنان أحمد عز، وأخيرا من الموزع أحمد إبراهيم.