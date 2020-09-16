6.5 مليارات جنيه حصيلة "الجمارك" في أغسطس الماضي

بلغت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، عبر المنافذ الجمركية بالإسكندرية والدخيلة والسخنة، نحو 6.5 مليارات جنيه.

في جمارك الإسكندرية، بلغ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نحو 3.8 مليارات جنيه.

وبحسب تقريرتلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الجمارك في شهر أغسطس جاء فيه أن أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات".

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه. أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ألفين و983 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة 128 ألف جنيه.

وبلغت الحصيلة من الضرائب والرسوم بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، خلال أغسطس الماضي نحو 2.7 مليارات جنيه.

وأشار تقرير رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و983 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول"، خلال شهر أغسطس الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، بلغت 599 مليونًا و318 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و136 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، قامت بتصدير مشمول 2589 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، معظم أصنافها من: "الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، و المواد البترولية، والأثاث، والعصائر، والملابس الجاهزة، والأعشاب"، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و311 مليونًا و908 آلاف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و397 ألف جنيه.