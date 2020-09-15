مصرع موظف غرقا بـ"نيل أسيوط"

لقي موضف بالسكة الحديد، مصرعه، اليوم، غرقًا بمياه نهر النيل في ظروف غامضة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وإيداعها مشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورقسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لعمليات النجدة من الأهالى يفيد بوجود جثة غريق بنهر النيل خلف المعهد الدينى بالحمراء دائرة القسم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم برفقة الإنقاذ النهرى وجرى انتشال الجثة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد سيد محمد ثابت" 38 عامًا، مقيم بالحمراء دائرة القسم ويعمل موظفًا بالسكة الحديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وبسؤال أسرته أكدوا أن سبب الحادث غير معلوم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.