مصرع شاب غرقا بمياه البحر اليوسفي بديروط
كتب:
سعاد أحمد
09:24 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
أرشيفية
لقى شاب مصرعه غرقا بمياه البحر اليوسفي بعزبة التحرير التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي يفيد بوجود حاله غرق بالبحر اليوسفي بعزبه التحرير دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ.
وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "رشدي ويصا رشدي" 24 سنة مقيم بكمبوهه دائرة المركز، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.