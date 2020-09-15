ترامب: 5 أو 6 دول عربية ستنضم إلى اتفاقيات سلام مماثلة مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن عدة دول ستنضم إلى مسار السلام قريبًا، باتفاقات سلام مماثلة مع إسرائيل فى إشارة إلى توقيع معاهدة السلام بين الإمارت وإسرائيل من جهة واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، والمقرر توقيعه بعد قليل فى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، أن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، قائلاً: "نحن أمام فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط"

وقال ترامب على موقع تويتر، قبل قليل "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط" في إشارة إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والمقرر توقيعها بعد قليل في البيت الأبيض.

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية في التوافد على البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.