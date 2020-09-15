ترامب: الفلسطينيون سينضمون في وقت ما إلى مسار السلام

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الفلسطينيين في وقت ما سينضمون إلى مسار السلام، فى إشارة إلى توقيع معاهدة السلام بين الإمارت وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، والمقرر توقيعهما بعد قليل فى البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن 5 أو 6 دول ستنضم قريبًا إلى مسار السلام.

وقال الرئيس الأمريكي على موقع "تويتر"، قبل قليل "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، والمقرر توقيعها بعد قليل في البيت الأبيض.

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية في التوافد على البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وعلى جانب آخر قال ترامب، "أريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران"، قائلًا " إيران ستلجأ إلينا قريبا".