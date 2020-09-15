عاجل.. بدء مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات

بدأت مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات وإعلان تأييد السلام مع البحرين وفقًا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقال ترامب، إن الشرق الأوسط عانى من الأزمات والاضطرابات.

وأشارالفلسطينيون في وقت ما سينضمون إلى مسار السلام، فى إشارة إلى توقيع معاهدة السلام بين الإمارت وإسرائيل من جهة واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، والمقرر توقيعه بعد قليل فى البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن 5 أو 6 دول ستنضم قريبا إلى مسار السلام.

وقال ترامب على موقع تويتر، قبل قليل "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط" في إشارة إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والمقرر توقيعها بعد قليل في البيت الأبيض.

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية في التوافد على البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.