قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "سيسمح للمسلمين من حول العالم بزيارة المسجد الأقصى"، وفقا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وبدأت مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات وإعلان تأييد السلام مع البحرين.

وقال ترامب، إن الشرق الأوسط عانى من الأزمات والاضطرابات.

وأشار إلى أن الفلسطينيون في وقت ما سينضمون إلى مسار السلام، فى إشارة إلى توقيع معاهدة السلام بين الإمارت وإسرائيل من جهة واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، والمقرر توقيعه بعد قليل فى البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن 5 أو 6 دول ستنضم قريبا إلى مسار السلام.