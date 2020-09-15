إقبال كثيف على القوافل الطبية المجانية بقرية جبل الطير بالمنيا

شهدت قرية جبل الطير القبلية التابعة لمركز سمالوط في المنيا، إقبالا كثيفا من الأهالي علي القوافل الطبية المجانية المتكاملة، لتوقيغ الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، ضمن مبادرة حياه كريمة خاصة بالقري الأكثر احتياجا والتي تبعد عن أقرب مستشفي عام بمسافة تزيد عن 18 كيلو متر.

وأطلقت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير، علي مدار يومين، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، خاصة بالقري الأشد احتياجا، ضمن مبادرة حياه كريمة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.