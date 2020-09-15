"طب المنيا": تصوير فيديو المريضة المتوفاة بعد فشل الإسعافات الأولية

علق الدكتور حسام شوقي، عميد كلية طب المنيا، على فيديو متداول لأم توثق لحظات احتضار ابنتها الحامل بالمستشفى الجامعي، قائلا إن فقدان أي مريض خلال متابعته من قبل الأطباء تعتبر خسارة فادحة وصدمة نفسية للأطباء، لأن لا يوجد أحد يرغب في الفشل بعمله، لافتا إلى أنهم اطلعوا على الحالة المرضية للمريضة والتحفظ عليها لإجراء تحقيق دقيق لبحث ملابسات الواقعة لإظهار الحقيقة.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المريضة وصلت للمستشفى، الجمعة الماضية الساعة 7 صباحا، بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وهذا كان واضحا على المريضة، وبعد التدهور السريع للحالة، بعد بقائها حتى يوم الأحد، وجرى أخذ الإجراءات الطبية السليمة والمتابعة الدقيقة حتى استقرارها، والدليل على ذلك ذهاب المريضة يوم السبت لإجراء أشعة.

وأوضح أن المريضة تبين أنها لا تعاني من فيروس كورونا، ولكن اشتباه في إصابتها، وتأكيده عن طريق تحليل الـPCR، لافتا إلى أن نتائج التحليل لم تظهر حتى الآن، كما أن العلاج الذي تناولته خلال حملها آمن في حالة الاشتباه بكورونا، مؤكدا أن تصوير الفيديو حدث بعد انتهاء أطباء الرعاية المركزة من الإسعافات الأولية التي لم تكلل بالنجاح نتيجة لتوقف عضلة القلب وجرى إبلاغ أسرة المريضة بالوفاة وحدث "هرج ومرج والتعدي على الأطقم الطبية".