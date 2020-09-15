"الري": لا يوجد أي ضرر نتيجة السيول خلال الأيام الماضية

قال المهندس أحمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه لا يوجد أي ضرر نتيجة السيول في خلال الأيام الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن موسم السيول هو كمية الامطار التي تهبط على مصر خلال فصل الصيف.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أن هناك 117 مخر سيول في مصر يتم متابعتها خلال الساعة وعمل صيانة لها تحسبا لموصم السيول المرتقب.

وأكد أن سيناء ومطروح وجبال البحر الأحمر أهم المناطق التي تتعرض لسيول شديدة.

وأشار إلى أنه يتم إزالة كل أشكال التعديات على النيل من أجل الحفاظ على المجر المائي، مردفا «مصر تبدأ استقبال مياه الفيضان مع أول أغسطس وهو بداية السنة المائية».