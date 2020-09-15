صور.. بدء مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بالبيت الأبيض

بدأت في البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته قبل التوقيع، "إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ".

وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار"، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقال ترامب، إن الشرق الأوسط عانى من الأزمات والاضطرابات.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في وقت ما سينضمون إلى مسار السلام، فى إشارة إلى توقيع معاهدة السلام بين الإمارت وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

وأشار ترامب إلى أن 5 أو 6 دول ستنضم قريبًا إلى مسار السلام.

وكتب ترامب على موقع "تويتر"، قبل قليل، قائلًا "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية في التوافد على البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.