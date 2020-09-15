حلمي النمنم: الإخوان لديهم مشكلة الإنكار.. والشعب لن ينس جرائمهم

يرى حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديهم مشكلة الإنكار دائما، ينكرون أفعالهم وجرائمهم دائما متصورين أن الشعب المصري ينسى أعمالهم.

وأضاف "النمنم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري لا ينسى أي شيء، متابعا: "حتى لو بننسى ازاي ننسى وجرائمهم لسه موجودة لغاية دلوقتي، محدش يقدر ينسى أفعال وجرائم الإخوان".

وتابع أن الإخوان حدثت لهم نقلة ضخمة في 2011 في تاريخهم الإجرامي، حيث تحولوا من اغتيال أشخاص لاغتيال مؤسسات، مثل هدم كنائس، والهجوم على أقسام الشرطة وغيرها.

وأردف أن الشعب المصري لن يغتفر للإخوان مواقفهم وعدائهم الكبير لمصر، وظهر ذلك من خلال موقفهم من سد النهضة، "عاوزين الشعب المصري يعطش، فاكرين أن سد النهضة هيخلي المصريين يقعوا ويعطشوا، ونفس الكلام مع أردوغان ودعمهم الكبير له".