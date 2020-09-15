"الشؤون الإسلامية": الإخوان في طريقها للتلاشي بسبب الخلاف حول "منير"

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية في طريقها إلى التلاشي، مؤكدًا أن الجماعة لا تتقبل حتى الآن فكرة إلقاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة سابقًا.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن عزت كان يمثل الكنز المعلوماتي للجماعة من حيث الاتصال والتنسيق وإدارة شؤون الجماعة، كما أن الجماعة مازالت لا تصدق فكرة القبض على محمود عزت

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الإخوان أرادت أن تخلق شخصية أخرى، فالانقسام الحالي حول اختيار إبراهيم منير يؤكد أن هذه الجماعة في طريقها إلى التلاشي، موضحًا أن الجماعة طول تاريخيها اتبعت التزوير وخدعت أنظمة عالمية.

وتابع: "هناك توجه عام أصبح يعادي هذه الجماعة وخطابها المزيف في كثير من الدول الأوروبية التي تعلم خطورة وجود هذه الجماعة وأفكارها".