تخصصات وأقسام مدرسة "بي تك" وتخريج الدفعة الأولى بعد 3 أعوام

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدرسة بي تك - B.TECH للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات بمنطقة (تحيا مصر 4)، في الفترة من الاثنين 27 يوليو 2020، حتى السبت 8 أغسطس 2020 الماضي، من خلال رابط التقديم https://bit.ly/MOE-B-TECH.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعليم الفني بشكل عام، وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وربطهم بشركات ومصانع كبرى داخلية وخارجية بشكل خاص.

وقال "شوقي"، إنّ الهدف من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عام، هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الاقتصادية والخطط الصناعية للدولة، مشيرا إلى تخريج أول دفعة من مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2022- 2023.

وأضاف "شوقي"، أنّ المدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة، وتضم 3 أقسام، تشمل: التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، والإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط الالتحاق بمدرسة بي تك، التي جاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019- 2020، بحد أدنى للمجموع الشهادة الإعدادية 250 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائق طبيا.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم فيما يلي:

- استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019- 2020.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

وأعلنت الوزارة مراحل وخطوات التقديم في المدرسة والتي جاءت كالتالي:

- تقديم المستندات المطلوبة بمقر المدرسة، وملء الاستمارة الإلكترونية على الرابط التالي:

https://bit.ly/MOE-B-TECH

- تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين، وفقًا لأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية.