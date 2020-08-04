لو ملحقتش تقدم.. خطوات التقديم لمدرسة "بي تك" لطلاب إعدادية 2020

خلال أيام ينتهي تسجيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة "بي تك - B.TECH" للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات بمنطقة (تحيا مصر 4)، ويمكن للطلاب التقدم إلكترونيا حتى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020.

وتتخصص المدرسة في مجال تجارة التجزئة، وتضم ثلاثة أقسام تشمل الآتي

قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات.

قسم المبيعات وخدمة العملاء.

قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

شروط التقديم لمدرسة بي تك

يجب على المتقدمين للالتحاق بالمدرسة أن تتوفر بهم الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020.

- الحد الأدنى للمجموع الشهادة الإعدادية 250 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي ستعقد بالمدرسة.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة لتقديم

صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة شهادة ميلاد الطالب.

شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

صورة بطاقة ولى الأمر.

خطوات التقديم في مدرسة بي تك

الدخول على الصفحة الإلكترونية من هنــــــا.

الضغط على اسم المدرسة المتقدم لها وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تحديد كيفية معرفة المدرسة، عن طريق اختيار واحد من الاختيارات الموجودة، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثانية الإطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثالثة هي استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها، وفي النهاية الضغط على التالي.

سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة، حيث أن الهدف من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الاقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتم تخرُج