مستشار الرئيس: هناك إصابات بكورونا تُرصد من جهات أخرى غير "الصحة"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت تُسجل يوميًا أكثر من 100 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن هذه الحالات تُرصد وتُسجيل وتُثبت إيجابيتها عن طريق مؤسسات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن عددًا آخر من الحالات قد تكون بسيطة جدًا، أو بدون أعراض، وتُرصد من خلال جهات أخرى، ما يؤكد أن مصر ما زالت تُسجل إصابات جديدة بالفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك حالات تستدعي دخولها المستشفيات، وأخرى تستدعي وضعها داخل غرف العناية المركزة، ما يؤكد أن مصر ما زالت في الموجة الأولى للفيروس، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن أي موجة أخرى.

وتابع: "كل الاحتمالات قائمة وواردة، ولا نتمنى أبدًا أن يكون هناك موجات أخرى، ولكن الاحتياط والترصد واجب".