وزير خارجية أرمينيا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، بعد إنهاء زيارة إلى البلاد استغرقت أربعة أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور السفير سامح شكري وزير الخارجية وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أن وزير خارجية أرمينيا غادر على متن رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، بعد أن تم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.