حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادر على التحكم في تصرفاته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتعامل بكرم أخلاق وتعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز والمعرفة وقد تلتقي ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يدفعك نحو القيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك فقط لا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.