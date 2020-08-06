"التعليم" تحدد موعد اختبارات القبول بمدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية

حددت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" موعد اختبارات القبول بمدرسة الضبعة للطلاب المتخلفين.

وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين استوفوا أوراقهم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، فقد تقرر عقد امتحان يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 للتالي:

بالنسبة للطلاب المستوفاة أوراقهم ولم يتمكنوا من حضور الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020، والطلاب الذين واجهتهم مشكلة فنية أثناء تأدية الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020.

وتؤكد الوزارة على الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة مكان وفترة الاختبار الإلكتروني والذي يعتبر اختبار مسابقة للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.