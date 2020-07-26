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إجراء امتحانات الضبعة النووية بالمنوفية وسط إجراءات احترازية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:01 م | الأحد 26 يوليو 2020
جانب من الاختبارات

جانب من الاختبارات

تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الامتحانات الالكترونية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لجائحة كورونا.

وخصصت المديرية سبعة قاعات مجهزة الكترونيا لاستضافة الطلاب لأداء الاختبارات التي تبثها وزارة التربية والتعليم بنظام "أون لاين".

وخلال تفقده لجان قاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية اطمأن سويد على التزام الطلاب بالحضور وانتظام خدمة الانترنت، وأوصى بعمل محاضر رسمية ورصد أي أعطال  لشبكة الانترنت وإبلاغ  الوزارة بها حفاظا على حقوق الطلاب.

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