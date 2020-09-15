مستشار الرئيس: أرقام إصابات كورونا حقيقية 100%.. هننكسف نقول ليه؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الأرقام التي تُعلنها وزارة الصحة والسكان عن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حقيقية بنسبة 100%، ولكن هناك بعض الحالات التي لا تُرصد عن طريق وزارة الصحة، وأحيانًا يكون الشخص مريض ولا يعلم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن البعض قد تظهر عليه أعراض بسيطة لكورونا ويقوم بعزل نفسه من تلقاء نفسه، والمواطنون أصبحوا يثقون أنه يمكن علاجهم في الحالات البسيطة أو غير الخطرة منزليًا.

وتابع: "اللي عنده مشاكل بسيطة يقوم باستشارة طبيب من أطبائه، الأعداد التي تُعلن هي التي رصدت، حالات الرعاية معروفة كانت مليانة قبل كده مبقتش مليانة، كان فيه تردد كبير على المستشفيات مبقاش فيه، أنا بتابع الوضع الوبائي على مستوى الجمهورية من خلال زملائنا المتواجدين في مختلف المحافظات".

وواصل: "إحنا هنخبي ليه، مفيش مبرر إننا نخبي، هننكسف من إيه، بالعكس لو فيه زيادة بنقول عشان الناس تلتزم أكثر بالإجراءات الاحترازية من أجل القضاء على الفيروس".