"الصيادلة" توقع عقد شراء أرض مشروع مدينة 6 أكتوبر

وقع المستشار محمد فكري الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، عقد البيع الابتدائي لأرض مشروع مدينة 6 أكتوبر.

وسبق تخصيص الأرض من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبرعلى مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة بالأرض، تضم مشروعًا سكنيًا ضخمًا مدعمًا للصيادلة، مع نادً رياضي ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق لاند سكيب، وحمامات سباحة.

يُذكر، أن النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع الأقساط المستحقة في موعدها المحدد، وتم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتسليمها للنقابة فعلياً بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة، وفى انتظار القرار الوزارى الذي يحدد الاشتراطات لبدء البناء.