الشاعر للأعضاء بعد حل مجلس إدارة غرفة السياحة: عملنا ما بوسعنا لخدمتكم

توجه حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، ببيان إلى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة حول إنجازات الغرفة، خلال الفترة التى قضاها فى المجلس خلال العامين الماضيين، وذلك بعد قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، بحل مجلس ادارة الغرفة، تنفيذا لصدور حكم قضائي ببطلان انتخابات الغرفة، التي جرت شهر أكتوبر 2018.

وأوضح الشاعر خلال البيان، أن مجلس إدارة الغرفة الذى تم حله، تشرف بحمل المسئوليه منذ ما يقرب من عام و10 أشهر، بعد فترة غياب للمجالس المنتخبة قاربت العامين، بذل خلالها مجلس الإدارة جهدا مخلصا ومضنيا، لحل المشاكل والعقبات التى واجهت الغرفة وأعضائها في جميع الأنشطة ومجالات العمل المختلفة، وكان لتشعب المشاكل وتعمقها وتوالى الأحداث والظروف سواء المحلية أو العالمية، أثره الكبير على شركات السياحة، وعلى الغرفة.

وأضاف أن مجلس الإدارة، لم يدخر وسعا ولم يبخل بوقت أو بجهد، لمحاولة حل العقبات التي واجهت المجلس، لتدارك أو تخفيف أثارها السلبية.

وتابع: "الحمد لله نجح مجلس الإدارة في تحقيق العديد والعديد من الإنجازات التى عادت بالإيجاب على مصالح الشركات ومقدراتها وشعر بها الجميع"، لافتا إلى أن المجلس لم يستطع حل بعض المشاكل إما نتيجة خروج سبل حلها عن صلاحيات الغرفه وفقا للقانون المنشىء لها، وإما لعامل الوقت الذى لم يتح الفرصه لإستكمال المدة الزمنيه المقررة للمجلس.

وأشار الشاعر، إلى أن البناء أصعب بكثير من الهدم، وأن المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة، وأن العمل العام يبنى أساسا على العطاء والإخلاص، أما العطاء فلا ينتظر المناصب وأما الإخلاص، لافتا إلى اعتقاده بأن المجلس بذل بإخلاص وتجرد، كل ما استطاع من جهد وعناية.

وكان الدكتور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أصدر أمس الأول، قرارًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عُقدت أكتوبر 2018، تنفيذًا لحكم قضائي، وينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وعضوية نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.

وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.