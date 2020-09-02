غرفة شركات السياحة بأسوان: 80% من أهالي المحافظة يعتمدون على القطاع

قال الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إنه جرى بذل الجهود اللازمة لعودة السياحة بشكل آمن ومنتظم، لافتةً إلى أن الوزارة نفذت مجموعة كبيرة جدًا من الإجراءات ووضعت ضوابط لعودة الأنشطة السياحية.

وأضافت بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نسبة الإشغال في الفنادق الثابتة 50% مع تنفيذ الإشتراطات، ويجب ان تحصل المنشأة على شهادة السلامة الصحية، وكل هذا يطبق في المتاحف والأماكن الأثرية أيضًا.

وتابعت، أن إخطار سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بالسماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـPCR بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، تكشف عن صورة جيدة عن مصر، لأنها تحرص على صحة الزائرين وتسعى إلى التأكد من حملهم لفيروس كورونا.

وأردفت: "أما فيما يخص ببعض التسهيلات التي لا تستطيع هذا الإجراء، فإن المطارات الساحلية ستشهد نوعًا من التخفيف، كما ستتدخل وزارة الصحة لزيادة الاطمئنان، ودخول أي شخص مصر دون هذا التحليل امر غير وارد".

وقال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بمحافظة الأقصر، إن المحافظة عاشت يومًا سعيدًا للغاية، حيث شهد اليوم الثلاثاء بداية عودة السياحة إليها.

وأضاف عجمي خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "استقبلنا مجموعة قادمة من الغردقة وكانوا في غاية السعادة، ونحن كنا في غاية الانضباط بالتعليمات الصحية في الأماكن كافة وجرى تعقيمها والتشديد على ارتداء الكمامات والالتزام بنسبة الـ50% في وسائل نقل السائحين".

وتابع: "الجميع تلقى خسائر فادحة ولا تعد ولا تحصى، وهو ما حدث في دول العالم كله، ويكفي أن الناس لا يجدون قوت يومهم لأن الأهالي في أسوان يعتمدون على السياحة"

أما خيري علي رئيس غرفة الشركات السياحية بأسوان، فقال إن أهالي المحافظة متفائلون بالنسبة لعودة السياحة، مشيرًا إلى أن 80% منهم يعتمدون على السياحة سواء أكانت عمالة مباشرة او غير مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: " نلتزم بالإجراءات الوقائية والصحية لضمان استمرار السياحة، وعقمنا وسائل النقل وحريصون على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".