عاجل.. الشرطة تبحث عن سائق أتوبيس دهس ضابط مرور بدائري قليوب

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لتحديد هوية سائق الأتوبيس الهارب في واقعة استشهاد النقيب "مصطفي عبد الجليل" بالإدارة العامة للمرور.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس غير محدد الأرقام، دهس سائقه، الضابط الشهيد وفر هاربًا بدائري قليوب، وقالت مصادر أمنية إن مدير الأمن وجه إلى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية الجاني وضبطه.

كان النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامه للمرور، أستشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب بالطريق الدائري، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف ورفض قائده الإمتثال للأوامر وتعمد دهس الشهيد وفر هاربًا، كما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، جرى نقله للمستشفى للعلاج.