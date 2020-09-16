صديق النقيب مصطفى شهيد حادث الدهس بقليوب: "كان أجدع خلق الله"

حادث مؤلم على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، بعد تعرض النقيب مصطفى عبدالجليل، ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، الذي استشهد خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربًا.

صدمة كبيرة شعر بها يوسف هجرس، صديق "عبدالجليل"، بعدما سمع نبأ الوفاة، قائلًا: إن الشهيد انتقل إلى القطاع قبل ما يقرب من عام، في حركة التنقلات الماضية، موضحا أنه ذو خلق ومحب للجميع ويتفاني في عمله.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الشهيد من منطقة شبين القناطر، وأنه تفاجىء بخبر وفاته من زملائه، الذي تسبب في حزن جميع أصدقائه، "الواحد مش مستوعب اللي حصل، بس ميتعزش على اللي خلقه، فقدنا واحد من أسود مصر والله ربنا يصبر أهله".

وتابع: "كان أجدع خلق الله، وطوب الأرض بيحبه، مشوفناش منه حاجة وحشة أبدًا، وبيساعد أي حد، ومبيتأخرش في أي طلب يتطلب منه، الدنيا بتاخد الطيبين بس، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي خبطه ربنا ينتقم منه".

وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخرالدين العربي، والعميد عبد العظيم سعيد، مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث.

وتبين استشهاد نقيب شرطة، مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، وإصابة أمين شرطة.

واستشهد النقيب مصطفى عبدالجليل، في أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الإمتثال للأوامر ودهس الضابط وفر هاربًا.