"غرفة المنشآت": 25 فندقا عائما طلبوا إعادة التشغيل حتى الآن

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد الفنادق العائمة التى تقدمت حتى الآن، بطلبات لرغبتها فى التشغيل بداية من أول أكتوبر المقبل، بلغت نحو 25 فندقا، من إجمالى نحو 286 فندقا عائما بمصر.

وأضاف لـ"الوطن"، أن حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، يستلزم القيام ببعض الإجراءات، أولها تقدم الفندق بطلب إلى إحدى الشركات الدولية المتخصصة في مراجعة إجراءات السلامة الصحية والغذائية للفنادق، لمراجعة قيام الفندق بالالتزام بضوابط التشغيل.

واشار إلى أنه حال اجتياز الفندق للمراجعة بنجاح، يتم تقديم طلب للغرفة، التي توفد لجنة تضم مفتشي وزارة السياحة والآثار وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ليتم مراجعة الاشتراطات من جديد ويتم منح الفندق شهادة التشغيل بعد دفع الرسوم المقررة لذلك وفقا لعدد الكبائن الموجودة به.

ولفت إلى أنه يلزم عند التقدم بطلب الرغبة فى التشغيل، أن يتقدم المدير العام للفندق بتعهد كتابي بالالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، التي ينص عليها تقرير الشركة الدولية، وضوابط وزارة الصحة للحماية من كورونا، وألا تزيد نسب الإشغال بالفندق عن 50%.

الفنادق العائمة طالبت بخفض رسوم الرسو بالنيل

وأوضح الشاعر، أن مستثمرو الفنادق العائمة، طالبوا خلال لقائهم بالدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بالأقصر، الأسبوع الماضى، التدخل لدى وزارة الرى للعمل على خفض رسوم الرسو بالمراسى، إضافة للعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة والأقصر، لتكون مرتين بدلا من مرة حاليا.

كما طالبوا بضرورة السماح بإجراء تحليل PCR الخاص بكورونا بمطاري الأقصر وأسوان للسياح الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل "بنتيجة سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، وذلك على غرار ما يتم بمطاري شرم الشيخ والغردقة، والعمل على ضرورة منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصاً سياحياً.

ومد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد"، التي أطلقتها وزارة السياحة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حتى شهر ديسمبر المقبل، والنظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان، ما يساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.