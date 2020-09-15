المنشآت الفندقية: 60%من الفنادق المصرية حصلت على شهادة السلامة الصحية

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن 60% من الفنادق المصرية حصلت على شهادة السلامة الصحية.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أن "مصر تمتلك نحو 1200 فندق 700 منها حصلت حتى الأن على تلك الشهادة التى لا يمكن للفنادق استقبال الضيوف بدونها.

وتابع أن الفنادق المتبقية ستتقدم للحصول على تلك الشهادة خلال الفترة المقبلة بمجرد تحسن الحركة السياحية لمصر وعودة بعض الدول لاستئناف رحلاتها لمصر من جديد خلال الشهور القادمة.

وأشار الشاعر إلى أن الغرفة لم تطلب من وزارة السياحة والأثار حتى الآن زيادة نسب أشغال الفنادق عن النسبة التى حددتها رئاسة الوزراء والمقدرة بنحو 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق وذلك لضعف حركة السياحة الوافدة إلى مصر حاليا، فضلا عن ان الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا لم تستأنف رحلاتها للمقصد السياحى المصرى حتى الأن.

وأعلنت ألمانيا الأربعاء الماضى إلغاء حظرالسفر المفروض على مواطنيها للدول خارج الاتحاد الأوربى بداية من أول أكتوبرالمقبل، وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة البحرالأحمر، إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وبشرة خير لعودة الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر في أقرب وقت.

وأضاف فلا ، أن الشركات والفنادق المصرية تتواصل حاليا مع وكلاء السياحة الألمان بشكل شبه يومي، لاطلاعهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن، الشركات السياحية الألمانية أشادت بالإجراءات الوقائية التى تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد التباحث حول الموعد المقترح لبدء الرحلات من المانيا لمصر وأسعار البرامج.

وأوضح فلا، أن المانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وأن مدينة الغردقة باتت واحدة من أكثر المدن التى يفضل الألمان زيارتها، منوها إلى أن أكثر من 70%من الألمان الذين يزورون مصر يتوجهون إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر.