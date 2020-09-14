مصدر بالسياحة: 668 فندقا و1022 مطعما مسموح لهم بإقامة الأفراح

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والمسموح لها بإقامة أفراح بالأماكن المكشوفة بلغ حتى الآن 668 فندقا موزعة على 23 محافظة.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن عدد المنشآت والمطاعم السياحية المسموح لها بإقامة أفراح بعد حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة تبلغ نحو 1022 مطعما سياحيا.

وأشار إلى أن هناك لجان مشتركة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية ستقوم بالمرور على الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها الوزارة والتي تعمل على منع انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إنه سيسمح للفنادق والمنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة بإقامة حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة الموجودة بها والمتمثلة في الحدائق وحول حمامات السباحة بحضور 300 شخص كحد أقصى بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأضاف لـ"الوطن" أن الفنادق ستلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمتواجدين بالفنادق من قياس لدرجة الحرارة ووجود معقمات وأدوات تطهير مع تنظيف كافة الأماكن بشكل تام، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيساعد الفنادق على تحمل تكاليف التشغيل في ظل ضعف الإشغال الفندقي.

وأشارالشاعر إلى أن إعادة فتح الأندية الصحية "spa" بـ الفنادق ستؤدي إلى عودة تشغيل الأنشطة الفندقية التي كانت تتم قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن عودة تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بالفنادق بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، سيسهم في إحداث انتعاشة في الفنادق خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة العليا لأزمة كورونا التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس قد وافقت على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.