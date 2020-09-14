تأكيدا لانفراد "الوطن".. الفنادق تعود لإقامة الأفراح بداية من الإثنين

تأكيد لانفراد "الوطن" بعودة الفنادق لتنظيم الأفراح، وافقت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على عودة المنشآت السياحية والفندقية لاستضافة الأفراح بالأماكن المفتوحة فقط.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيسمح للفنادق والمنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة بإقامة حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة الموجودة بها والمتمثلة في الحدائق وحول حمامات السباحة بحضور 300 شخص كحد أقصى بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الفنادق ستلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة لكافة المتواجدين بالفنادق من قياس لدرجة الحرارة ووجود معقمات وأدوات تطهير مع تنظيف كافة الأماكن بشكل تام، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيساعد الفنادق على تحمل تكاليف التشغيل فى ظل ضعف الأشغال الفندقي.

كافة الأنشطة الفندقية عادت بشكل تدريجي

وأشار الشاعر، إلى أن إعادة فتح الأندية الصحية "spa"، بـ الفنادق ستؤدي إلى عودة تشغيل كافة الأنشطة الفندقية التي كانت تتم قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن عودة تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بالفنادق بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، سيسهم في أحداث انتعاشة في الفنادق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالسماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط استجاب لرغبة العديد من أصحاب الفنادق في عودة إقامة هذا النشاط بالفنادق.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.