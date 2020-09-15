"الصحة": المتطوع لأخذ لقاح كورونا يؤدي مهنة وطنية وإنسانية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، إن كل مواطن يستطيع أن يُسجل في موقع وزارة الصحة من أجل التطوع لتناول لقاح الخاص بـ "كوفيد 19"، على أن يقوم المتطوع بتسجيل بياناته كاملة ويحصل على رقم.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن وزارة الصحة تتواصل مع الشخص بعد ذلك وتبلغه بموعد تناوله للقاح، "إحنا ما زالنا في مرحلة تسجيل المتطوعين حتى الآن"

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن من سيقوم بالتطوع لتجريب اللقاح سيكون قد أدى مهمة وطنية وإنسانية، "بس في نفس الوقت ده مش داخل عملية فدائية، ده مش داخل يضحى بنفسه، اللقاح مؤمن وفعال، ولكن نريد أن نتأكد من هذه الفاعلية".

وتابع: "هنشوف هل هذا اللقاح له أعراض جانبية ولا لا ، ونتابع مع المريض من خلال تحاليل دم وإشاعات بصورة دورية نتأكد هل يوجد أجسام مضادة داخل جسم المتلقي لهذا المصل أم لا".