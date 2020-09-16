"الصحة" تعلن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا لـ84%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب البيانات اليومية من الوزارة، وصل معدل الشفاء إلى 84%.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، إن الفترة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء، سيكون هناك ارتفاع طفيف في معدل الإصابات.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، سيكون هناك أزمة بسبب عدم التفرقة بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف: نسعى لتسجيل زيرو وفيات الفترة المقبلة، ونطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة، للوقاية من الفيروس قدر الإمكان، لنستكمل مسيرة الانتصار على الفيروس ومراوغته.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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