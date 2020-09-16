تشكيل مقاعد مجلس الشيوخ منذ عام 1924: بدأ بـ95 عضوا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، "الأربعاء"، نتائج مرحلة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وبموجبها يكون المجلس اكتمل بنيانه، بإعلان النواب الفائزين بالانتخاب على المقاعد الفردية، وعددها "100" مقعدا، ومثلمها للقائمة الوطنية من أجل مصر، التي فازت بلا منافس فى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس الشيوخ.

وينص قانون مجلس الشيوخ، على أنه لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة، بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، ويتبقى الآن إعلان رئيس الجمهورية أسماء النواب المعينين، بالمجلس، وعددهم 100 نائبا.

يشار إلى أن تشكيل مجلس الشيوخ، كان شهد العديد من التغييرات فى عدد أعضائه، فقد بدأ تشكيله الأول عام 1924 بـ95 عضوا، من بينهم 47 نائبا منتخبا، و48 نائبا معينا، ثم زاد تشكيله فى عام 1950 ليصبح 180 نائبا، من بينهم 102 نائبا بالانتخاب، و78 بالتعيين.

وخلال الفترة من 1980، حتى عام 2012، تبدل تشكيل مجلس الشيوخ، بعد أن عاد للحياة من جديد باسم مجلس الشورى، وزاد عدد أعضائه من 210 إلى 258 عضوا، حتى عام 1989، ثم 264 عضوا من 1995 وما بعدها، حتى عام 2011.

وخلال الفترة بين فبراير 2012 حتى يوليو 2013، شكل مجلس الشورى بنحو 270 نائبا، من بينهم 180 نائبا منتخبا، و90 من المعينيين.

يشار إلى أن مجلس الشورى، كان ألغى بموجب دستور 2014، ليعود للحياة من جديد، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.