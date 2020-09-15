رئيسة مجلس النواب البحريني: توقيع اتفاقية السلام يعد رسالة حضارية

أكدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، أن مملكة البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشهد ديمقراطية راسخة، وإنجازات متواصلة، وشراكة مجتمعية واضحة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأشادت بالتعاون الفاعل بين مجلس النواب والحكومة، وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الثلاثاء الخامس عشر من سبتمبر، أشارت أن تزامن هذا اليوم مع توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام يعد رسالة حضارية للعالم أجمع، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز مبادئ الانفتاح وقيم التعايش السلمي.

وأوضحت أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا على ترسيخ الديمقراطية وممارسة الحرية المسؤولة، وأن الشعب مصدر السلطات، وأن العمل الدستوري في دولة القانون والمؤسسات هو المسار الأفضل والأنجح للوصول إلى تحقيق أفضل النتائج وتلبية التطلعات والاحتياجات، وفق الممارسات البرلمانية الدستورية، التي تشكل أحد أبرز صور الديمقراطية بين ممثلي الشعب في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والعمل معا لخدمة الوطن والمواطنين.