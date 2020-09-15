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غدا.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

الوطن
11:38 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين إبراهيم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمر صحفيًا غداً، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدًا بالنظام الفردى في 14 محافظة وهي: "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح".

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