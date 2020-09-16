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رئيس لجنة مجابهة كورونا: الرعشة في الجسم ليست مرتبطة بالفيروس

كتب:

محمود البدوي
12:58 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الدكتور حسام حسني .. رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا

الدكتور حسام حسني .. رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن هناك فارق بين أعراض البرد الخاص بالإنفلونزا الموسمية، وأعراض "كوفيد 19"، موضحا أن الرعشة في الجسم ليست مرتبطة بكوفيد 19 ولكنها مرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، أن إصابة الجهاز الهضمي والآلام به، ليست من أعراض الإنفلونزا الموسمية، لكنه مرتبط بفيروس كورونا، كما أن ارتفاع درجة الحرارة فوق الـ48 ساعة، عرض ليس مرتبط بالإنفلونزا العادية بل كوفيد 19.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، أن الإفزارات الملونة ليست تابعة لأعراض فيروس كورونا، لكنها تابعة لأعراض الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم عمل حملة قوية، توضح الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، من أجل التسهيل على المواطنين.

وتابع: "جالنا تعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بأن تقوم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بالعمل على هذا الأمر بصورة علمية مبسطة".

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