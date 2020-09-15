محافظ قنا: تعافي وخروج 325 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى الصدر

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تعافى وخروج 325 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة المرور اليومى على مستشفيات العزل.

أوضح المحافظ ان اعضاء اللجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة قاموا بالمرور على مستشفي الصدر لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وقد تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن) ، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.

كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية ، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.