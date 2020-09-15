"الصحة العالمية": الأطفال لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا

قالت رنا الحجة، مدير البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن الأطفال الذين يصابون بمرض فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض وبعضهم الأعراض بسيطة ولا نرغب في ان يكونوا مصدر نقل العدوى لكبار السن وأصحاب الأمراض.

وأكدت خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الان لإقليم الشرق المتوسط، هناك عدد من الاطفال قليل في منطقة الشرق الأوسط لديهم مرض كاوساكي، مشيرة الي وجود تعاون مع الدول في برامج التحصين ضد الأمراض وبعض اللقاحات تعطي في المدارس ولكنها قليلة مؤكدة على أهمية اللجوء الي مراكز الرعاية الصحية الأساسية للحصول على التطعيمات والخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو حول أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.