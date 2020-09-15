نائبة تطالب الأسر المصرية بالحفاظ على أبنائها من فيروس كورونا

طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء في أماكن العمل أو التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع بدء الاستعدادات لعودة الطلاب للصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

وقالت داليا لـ"الوطن": "رغم الإجراءات والتحذيرات التي تطلقها الدولة للالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل عودة الحياة الطبيعية في جميع قطاعات الدولة، نجد أن هناك نوعا من التراخي وعدم الالتزام من المواطنين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسب الإصابة بكوفيد - 19 من جديد.

وتساءلت قائلة: "كيف لأب يعول أسرة أن يتحرك في المواصلات العامة دون ارتداء الكمامة الطبية، ثم يعود لأبنائه نهاية النهار دون أن يراعي الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس".

وأشارت إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر تراجع خلال الشهرين الأخيرين، يجعلنا نتعامل مع الأمور بشكل يضمن للجميع استمرار عجلة العمل والنمو للمواطن وللدولة، وقالت: "تذكروا حجم المعاناة التي ألمت بكثير من الأسر بسبب توقف غالبية الأنشطة".

وشددت النائبة داليا يوسف على ضرورة تشديد جهات العمل والتنبيه على وسائل المواصلات الحكومية بعدم الدخول دون ارتداء الكمامات الطبية، لتفادي الإصابة بهذا الفيروس.

وقالت: "أيام قليلة ونستقبل العام الدراسي الجديد، وهو ما يتعين على جميع الأسر المصرية التشديد على أبنائها بضرورة التباعد ووضع مسافات آمنة سواء داخل الفصول الدراسية أو داخل أوتوبيسات المدارس ووضع الكمامات الطبية، وكذلك عدم تبادل الأدوات المدرسية لضمان الحفاظ على سلامتهم"، لافتة إلى أن الإدارة المدرسية سيكون دورها متقاسم مع الأسرة خلال أيام الدراسة الأسبوعية.

ويشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي كانت قد ألزمت جميع الموظفين بمختلف القطاعات بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية قبل الدخول للمجلس، ولا يزال المجلس يطبق كل إجراءاته الاحترازية من التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الإصابة بهذا الفيروس.