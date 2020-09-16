"الصحة": لدينا تخوف شديد من ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت بالفعل معاناة بعض المواطنين بأدوار البرد، وهذا الأمر في زيادة، "الموسم بتاع البرد داخلين عليه، وعشان كده ننصح المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن هناك تخوف شديد داخل الوزارة واللجنة العلمية من عودة الأرقام للزيادة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد 19".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه لم يحدث حتى الآن في مصر تعرض شخص معافى من فيروس كورونا للإصابة به مرة أخرى، ولكن "كل شيء وارد، هذا الفيروس مستحدث، ولم نعلم الأجسام المضادة داخل جسم المتعافى تقدر تستحمل وقت قد اية".