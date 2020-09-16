"الصحة": بعض المتعافين من كورونا أصيبوا باكتئاب نفسي.. الأمر محل دراسة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت ما تُسمى بـ"ملازمة ما بعد كورونا"، ويتم العمل عليها حاليا بطرق علمية، "نرصد الآن متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، بسبب ظهور بعض الأعراض المشتركة بعد التعافي خلال نحو شهرين".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر": "ممكن نلاقي مريض بعد التعافي من كورونا يشتكي من ضيق تنفس أو زيادة ضربات القلب، أو استمرار فقد حاسة الشم والتذوق"، موضحًا أن وزارة الصحة رصدت 12 عرض من الممكن أن يستمروا بعد التعافي والشفاء من كورونا.

وتابع: "هناك أيضًا الاكتئاب النفسي والضيق النفسي مصاحب لعدد كبير ممن تعافوا من كورونا، وندرس الأمر حاليا، هل هو نتيجة الإصابة بالفيروس، أم نتيجة العزل الذي وضع فيها المريض اجباريا سواء اثناء العلاج او العزل المنزلي حتى لا يصيب الاخرين، أو نتيجة الأدوية، هذه محل دراسة".