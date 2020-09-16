عضو الرقابة الصحية يتفقد تجارب إخلاء مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

زار الدكتور خالد عمران، عضو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مستشفى الكرنك الدولي، في إطار زيارته التي تستمر لليوم التاسع داخل محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

ورافق عمران، الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وكان في استقباله الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الكرنك الدولي.

ومر عمران، على جميع أقسام المستشفي وإجراء تجارب إخلاء في حال حدوث حرائق داخل المستشفي وتجربة عمل الإنعاش القلب الرئوي وعمل تجارب على التعامل مع الانسكابات البيولوجية والكيميائية وخطط أمان المعمل والأشعة وخطة صيانة الأجهزة الطبية والتخلص الأمن من النفايات الخطرة، وغيره من متطلبات التسجيل وتجربة فريق الاستجابة السريعة ( RRT ) داخل المستشفى.