القصة الكاملة لـ"جيهان" المعتدى عليها بميدان عام في الأقصر

صارت هائمة على وجهها في شوارع مدينة الأقصر منذ بضعة أعوام، شبه عارية تارة وبملابس ممزقة تارةٌ أخرى، لتظهر معاناتها للعلن بعد تعرضها لاعتداءات متعددة من قبل البعض خلال الفترات الماضية، وجرى تصوير أخر واقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول الفيديو الأخير لواقعة الاعتداء التي تعرضت لها، أكد رواد "فيس بوك" بالغربية أن الضحية تدعى "جيهان" خريجة كلية الآداب عام ٢٠٠٢ كانت متزوجة ولديها طفلة وفُصلت من وظيفتها بوزارة التضامن لتغيبها المتكرر واعتدائها على زملائها بسبب حالتها النفسية.

فيما أكد مسئولو التضامن الاجتماعي بالغربية أن الضحية تعاني من مرض نفسي وطفلتها تعيش حاليًا مع خالتها، وسبق وأن حاول شقيقها أكثر من مرة استعادتها وإيداعها مصحة نفسية دون جدوى.

كانت "جيهان" تعرضت للضرب المبرح والركل بالقدمين من مجهول تبين فيما بعد أنه عضو سابق بمجلس محلي محافظة الأقصر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، ما أثار غضب عضو بالمجلس القومي للمرأة التي أكدت أنها أرسلت المقطع لعضوات المجلس لإصدار بيان والمطالبة بمعاقبة المعتدي ومخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي للاهتمام بحالتها.