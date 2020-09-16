إخلاء سبيل "مدرس فرنساوي" بالمنصورة بكفالة 20 ألف جنيه بسبب الدروس

قرر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، أمس، إخلاء سبيل مدرس لمادة اللغة الفرنسية، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، كما قرر إخلاء سبيل اثنتين من السكرتيرة المعاونين للمدرس، بكفالة قدرها ألفي جنيه لكل منهما، بعد ضبطهم في حملة أثناء إعطاء درس خصوصي، لعدد 250 طالب داخل أحد السناتر.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورد بلاغًا من أهالي شارع "سمير لبيب" بالمنصورة، بتردد عدد كبير من الطلاب على سنتر للدروس الخصوصية.

ووجه مدير الأمن، قوة من مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس المباحث، إلى مداهمة المكان، وتبين وجود "محمد. ع. ع، 36 سنة مدرس فرنساوى"، أثناء قيامه بالتدريس لعدد حوالي 250 طالبًا، دون اتباع أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة لوجود 2 من السكرتيرات، لإدارة السنتر وتنظيم الطلاب.

وألقت الشرطة القبض على المدرس "محمد. ع. ع" ومعاونيه "إيمان. ع. أ"، و"مروة. ع. ف"، وأمروا الطلاب بالانصراف من المكان في هدوء، وتحرر محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.