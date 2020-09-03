ضبط سنتر دورس خصوصية في المنصورة

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا، حيث تمكنت من ضبط سنتر للدروس الخصوصية بالمنصورة مخالف للتعليمات.

انطلقت الحملة بتعليمات من اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربيني، مدير المرافق، وبحضور الرائد فاروق حماد وكيل المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس المباحث، والنقباء أبو المعاطي غنام، وفتوح الصباغ، وأشرف شاهين، ورمضان عبد المقصود.

وضبطت الحملة سنتر للدروس الخصوصية في منطقة توريل بالمنصورة بجوار مدرسة الملك الكامل، وألقت القبض على المدرس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المدرس على النيابة العامة.