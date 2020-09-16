اتصالات النواب: التعليم عن بعد حقق نجاحا منقطع النظير في أزمة كورونا

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التعليم عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا، حقق نجاحا منقطع النظير.

وقال بدوي خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن الحكومة نجحت في توصيل البنية التحتية التكنولوجية لـ2500 مدرسة ثانوي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وتوصيل التحول الرقمي لهذه المدارس.

وأشار إلى أن هناك بنية تحتية قوية لهذه المدارس، وتم استبدال كابلات نحاسية موجودة بكابلات جديدة، مؤكدًا أنه تم تغيير كل الكابلات، وتوصيل كابلات فايبر.

وزف بدوي بشرى للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المحافظات، أصبحت البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي فيها بنسبة 100%، مؤكدًا أن المدارس الثانوية أصبحت بنسبة 100%.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، إلى وجود تنسيق للتحول الرقمي، وتحسين الخدمة للإبتدائي والإعدادي، وذلك من أجل دخول مرحلة رقمية جديدة، والوصول لمنظومة مصر الرقمية.