ترامب: لقاح كورونا سيتاح خلال 3 إلى 4 أسابيع

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة أمس الثلاثاء، بعدما أعلن أن لقاحا لفيروس كورونا، قد يكون متاحا خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع.

وقال ترامب خلال مناسبة استضافتها محطة "أيه. بي. سي نيوز" في فيلادلفيا، عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا، ما يؤكد توقعات لبعض المسؤولين الأمريكيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".

ونقلت سكاي نيوز عن رويترز، تصريحات ترامب التي قال فيها: "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة، استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء، وجميع الموافقات، ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وذكرت "سكاي نيوز"، أنه قبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات الأمريكية، أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا، على نطاق واسع، بحلول مطلع شهر نوفمبر.

ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الشهر الماضي، أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من فيروس كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر العام الجاري.