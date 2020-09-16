الدولار يبدأ تعاملاته اليومية باستقرار في البنوك

بدأ سعر صرف الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة باستقرار بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

واحتلت بنوك "مصر - مصرف أبوظبى الإسلامي، الأهلى المصرى، عودة، التعمير والإسكان".

قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ 15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا للدولار بـ 15.69جنيه للشراء وبيع بـ 15.79جنيه للبيع.