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الدولار يبدأ تعاملاته اليومية باستقرار في البنوك

يباع بـ 15.82 جنيه مقابل 15.72 جنيه للشراء

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جهاد الطويل
08:37 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
دولار

دولار

بدأ سعر صرف الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة باستقرار بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

واحتلت بنوك "مصر - مصرف أبوظبى الإسلامي، الأهلى المصرى، عودة، التعمير والإسكان".

قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ 15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا للدولار بـ 15.69جنيه للشراء وبيع بـ 15.79جنيه للبيع.

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